Антъни Дейвис изведе ЛА Лейкърс до втора победа в НБА срещу Финикс Сънс

ЛА Лейкърс записа втора победа от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация и продължава да бъде безгрешен под ръководството на новия треньор Джей Джей Редик. "Езерняците" се наложиха със 123:116 като домакин на друг претендент за челните места Финикс Сънс. Ключов за успеха бе центърът Антъни Дейвис, който отново водеше отбора по точки и борби - 35 и 8.

AD is the first @Lakers player with 30+ points in the season's first two games since Kobe Bryant.



He's the third Laker ever with 35+ in the first two games, joining Jerry West and Elgin Baylor.

Лейкърс трябваше да се потрудят за победата, след като позволиха на техните гости да им вкарат цели 38 точки в първата четвърт и да отворят аванс от 22 в началото на втория период - 26:48. Все пак отборът от Лос Анджелис постепено започна да съкращава дефицита и навлизайки в последните 12 минути вече водеше с две точки - 87:85. Инерцията вече бе изцяло на страната на "езерняците", които отвориха двуцифрена преднина в началото на последната четвърт и неутрализираха всеки опит за обрат на "слънцата", за да се поздравят с успеха.

LEBRON TO AD... Their 2020 teammate Dwight Howard is loving it!

Освен Дейвис, Остин Рийвс и ЛеБрон Джеймс бяха на ниво за ЛА Лейкърс с 26 и 21 точки съответно. Двамата имаха и еднакъв брой борби и асистенции - 4 и 8.

Обичайните заподозрени за Финикс Сънс Кевин Дюрант и Девин Букър се отчетоха с 30 и 23 точки, но сякаш останаха без подкрепа от своите съотборници.

В другите мачове от Западната конференция на НБА Голдън Стейт Уориърс разгроми Юта Джаз като гост със 127:86. Разликата в класите бързо си пролича и седемкратните носители на трофея "Лари О'Брайън" също са безгрешни от началото на сезона с две победи.

Джон Колинс от пейката бе най-резултатен за домакините с 14 точки, а звездата на Джаз Лаури Марканен, който бе свързван цяло лято с Голдън Стейт, добави само 13, след слаба стрелба от игра - 24% и извън дъгата - 20%.

Друга резерва открадна светлините на прожекторите и това бе Бъди Хийлд. Гардът бе най-резултатен на паркета с неговите 27 точки за 20 минути игра. Националът на Бахамите сякаш бързо се адаптира към ролята, изпълнявана от Клей Томпсън, който напусна лятото, със 7 от 9 точни изстрела от тройката.

Buddy outdoes himself in Game 2 with the @warriors...



He becomes the first player in NBA HISTORY with 25+ points, 5+ assists, and 5+ threes in less than 20 minutes!



GSW is 2-0

Стеф Къри също бе на ниво с неговите 20 точки.

Ню Орлиънс Пеликанс също е 2/2 за новия сезон след измъчена победа като гост срещу Портланд Трейл Блейзърс със 105:103. Тимът воден от Уили Грийн вкара само 15 точки в първата четвърт и бе изоставащ през целия двубой, но Брандън Инграм донесе успеха за "пеликаните" при оставащи 4.9 секунди игра с кош за две точки.

Инграм се отчете с 21 точки и 8 борби, като над него бе само резервата Джордан Хоукинс с 24. Си Джей МакКолъм добави 20.

Джерами Грант може да съжалява за пропиляния успех, след като бе най-резултатен на паркета с 34 точки. Анфърни Саймънс също бе на ниво с 24.

Хюстън Рокетс записа първа победа за новия сезон, след като нанесе първа загуба на Мемфис Гризлис със 128:108. Разликата в днешната среща бе направена в третата четвърт, завършила 39:18 в полза на домакините.

Младите надежди на "ракетите" Джейлън Грийн и Алперен Шенгюн отбелязаха 22 и 16 точки съответно, като турският център постигна и "дабъл-дабъл" с 15 борби. Дилън Брукс добави 18 точки за успеха.

Джа Морант бе най-резултатен от другата страна на паркета с 24 точки, а Дезмънд Бейн се отчете със 17.

