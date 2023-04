Антъни Джошуа победи Джърмейн Франклин след 12-рундова битка в Лондон

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа се върна на победния път след успех над американеца Джърмейн Франклин с единодушно съдийско решение.

След 12 тежки рунда в зала О2 в Лондон Джошуа имаше предимство в картите и на тримата съдии, за да запише ценна победа след двете си поредни загуби от украинеца Олександър Усик. Последната победа на Ей Джей на професионалния ринг бе срещу Кубрат Пулев в края на 2020 г.

33-годишният Джошуа бе заявил, че ще се откаже от спорта, ако не победи Франклин, но се представи на солидно ниво тази нощ, въпреки че имаше затруднения срещу американеца. В крайна сметка двама съдии дадоха 117-111 за британеца, а един - 118-111. По този начин Ей Джей може отново да погледне към най-големите имена в категорията и да мисли как да си върне изгубените титли.

118-111, 117-111, 117-111



