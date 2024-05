Анжелик Кербер и Кинуен Женг се класираха за третия кръг на турнира по тенис в Рим

Бившата първа ракета на женския професионален тенис Анжелик Кербер показва, че намира формата си две и половина седмици преди началото на турнира от "Големия шлем" в Париж – Откритото първенство на Франция. Трикратната шампионка от Шлема се справи без особени проблеми с рускинята Вероника Кудерметова, №17, с 6:3, 6:0 и се класира за третия кръг на турнира на клей в Рим (награден фонд при дамите 5,509 милиона евро).

Германката Кербер показа, че продължава да вдига темпото, след като в първия кръг също започна впечатляващо – успех с 6:1, 6:0 над американката Лоран Дейвис.

Днес в първия сет тя направи решаващ пробив за 5:3, а след това беше неудържима във втория, където взе всички игри. 36-годишната германка реализира първата си точка за мача и го затвори за 70 минути.

Това е първи турнир за Кербер от този през април в Щутгарт, когато отпадна още в първия кръг от британката Ема Радукану, подпомогнато и от заболяване. Тя се върна в Тура на WTA в началото на годината, след като изкара 18-месечно майчинство. Всъщност "Ролан Гарос" в Париж е единственото състезание от Шлема, която тя все още не е печелила. B следващия кръг Кербер ще се изправи срещу Александра Саснович (Беларус), която преодоля рускинята Екатерина Александрова (Русия и №14) с убедителното 6:0, 6:1.

В изцяло руски сблъсък Диана Шнайдер отстрани №15 в схемата Людмила Самсонова с 6:1, 6:3 и също отива в трети кръг. Дария Касаткина, още една руския и с №10 в решетката, спря Татяна Мария (Германия) със 7:5, 6:1. Линда Носкова от Чехия (№29), елиминира представителката на домакините Лукреция Стефанини с 6:3, 7:6 (1). Следващата съперничка на чехкинята е Кинуен Женг от Китай. Играещата с №7 в схемата азиатка мина мина през Шелби Роджърс (САЩ) с 6:2, 6:0.

Почти два часа трябваха на Сара Ерани да донесе успех на Италия – 4:6, 6:2, 6:1 над 22-годишната американка Аманда Анисимова, но в среща от първия кръг. Ерани трябва да се сърди на себе си, че не взе мача в два последователни сета, но направи много грешки. Изобщо първият сет – изобилстващ от пробиви, предложи само две взети подавания от общо 10. Но във втория и третия италианката доминираше тотално. Във втория обаче я чака тежък тест – срещу 16-ата Елина Свитолина (Украйна).

