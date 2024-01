Арина Сабаленка срещу Цинуен Джън, залогът е титлата на Australian Open

Световната №2 Арина Сабаленка е на една победа от защита на титлата си в Мелбърн. На пътя й стои поставената под номер 12 в схемата Цинуен Джън. Двете играха на четвъртфинала на US Open миналия сезон, спечелен тогава категорично от белорускинята.

Сега китайката се надява да отпразнува 10-ата годишнина от триумфа на своята сънародничка Ли На на Australian Open със своя първи трофей от Големия шлем именно в Мелбърн, именно срещу Сабаленка.

Финалът започва в 10:30 ч. в събота на Род Лейвър Арена.

С достигането си до мача за титлата и Сабаленка, и Джън си осигуриха поне по 1 750 000 австралийски долара от наградния фонд и по 1 300 точки за ранглистата. Победителката обаче ще напусне Мелбърн с 3 150 000 австралийски долара и 2 000 точки. Китайката от своя страна вече си осигури изкачване в Топ 10 за първи път след турнира, а Сабаленка ще остане под номер 2 независимо от съботния резултат.

25-годишната беларускиня няма загубен сет в шестте си мача в Мелбърн, като в полуфиналния мач отстрани четвъртата в схемата Коко Гоф в реванш за загубата от нея на US Open 2023.

Сабаленка започна миналия сезон с титла в Аделаида, а след това грабна и тази от Australian Open. След това успя да спечели и трофея в Мадрид, и дори да оглави световната ранглиста на 11 септември.

В началото на 2024 година белорускинята стартира с финал в Бризбейн, загубен обаче от Елена Рибакина. Откритото първенство на Австралия ще бъде 26-ият финал в кариерата на Сабаленка, и трети такъв на турнир от Големия шлем.

Освен това тя е първата състезателка, която достига последователни финали на Australian Open след Серина Уилямс през 2016 и 2017 г. и ще се опита да стане първата, която печели поредни титли в Мелбърн след Виктория Азаренка през 2012 г. и 2013 г.

От своя страна Цинуен Джън надигра на полуфинала Даяна Ястремска, с която се срещнаха за първи път в Мелбърн.

15-ата в света китайка загуби три сета по време на кампанията си в турнира. Преди това тя не беше успявала да премине изобщо четвъртфиналите на турнир от Големия шлем, като единственият на който е играла е този на US Open през миналата година. И там нейна съперничка отново бе Арина Сабаленка, с която сега ще спорят за титлата на Australian Open.

Ще успее ли Сабаленка да завърши блестящото си представяне с втори пореден триумф в Мелбърн или Джен ще празнува с първи трофей от Големия шлем?

Предстои да разберем в събота, когато ще приключи вълнуващото състезание на дамите, което преди полуфиналите на мъжете щяхме да определим като такова с повече изненади.

Но, след загубата на 10-кратния шампион Новак Джокович на крачка от финала, Australian Open 2024 по-скоро не е това, което очаквахме да бъде.

The final matchup is set



Who will be the 2024 #AusOpen Champion? pic.twitter.com/6xXqQSaNTz