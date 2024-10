Арне Слот е горд с играчите на Ливърпул след най-силния старт в клубната история

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че е казал на играчите да бъдат горди от себе си, тъй като се постигнали нещо, което е "почти невъзможно".

В сряда мърсисайдци спечелиха с 1:0 като гост на германския РБ Лайпциг за третата си поредна победа в Шампионската лига. Успехът бе шести за "червените" далеч от дома и общо 11-и в 12 мача през този сезон, като и двете постижения са рекордни в историята на клуба.

Той добави, че въпреки положенията пред РБ Лайциг, открили се пред вратата на Куивин Келехър, е по-доволен от играта в този мач, спрямо домакинската победа с 2:1 над Челси през уикенда.

Leaving Leipzig with three points, Darwin Nunez's goal, club records and more ️



Arne Slot's #UCL press conference