Арсенал и Тотнъм се срещат в битка за върха

Традиционно нажеженото дерби на Северен Лондон между Арсенал и Тотнъм ще бъде с още по-голям заряд този път, тъй като двата тима се намират в топ 3 на класирането във Висшата лига. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от деветия кръг на първенството днес от 14:30 часа българско време на стадион "Емиратс".

"Артилеристите" се представят много силно от началото на сезона, като записаха шест победи и една загуба в досегашните си седем двубоя и водят в класирането с 18 точки. От своя страна "шпорите" са един от двата тима в Лигата без загуба до момента и са на трета позиция с точка по-малко от градския си съперник. От началото на кампанията тимът на Антонио Конте показва не особено атрактивен, но доста ефективен футбол, който им донесе 18 вкарани гола. От своя страна Арсенал радват феновете си с доминиращ и красив футбол, но загубиха единствената си среща с един от големите отбори в първенството - 1:3 срещу Манчестър Юнайтед на стадион "Олд Трафорд".

