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Арсенал подчини Евертън и изравни Манчестър Сити на върха

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Въпреки проливния дъжд в Лондон и направените промени в състава след двубоя с Байерн през седмицата, футболистите на Микел Артета контролираха голяма част от срещата и заслужено стигнаха до трите точки.

Арсенал - Евертън
Снимка: БТА
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Арсенал се изравни по точки с лидера Манчестър Сити в Премиър лийг, след като постигна домакинска победа с 2:0 над Евертън. Въпреки проливния дъжд в Лондон и направените промени в състава след двубоя с Байерн през седмицата, футболистите на Микел Артета контролираха голяма част от срещата и заслужено стигнаха до трите точки.

Любопитното е, че и двете попадения за „артилеристите“ бяха дело на централни защитници. Езри Конса откри резултата още в седмата минута след разбъркване в наказателното поле при ъглов удар. Така Арсенал отбеляза първия си гол от статично положение през сезона. Крайния резултат оформи Габриел Магаляеш в 68-ата минута, когато засече с глава центриране на Бен Уайт.

Евертън имаше своите възможности, особено в периода след ранния гол, но Давид Рая се намеси решително, а опитите на гостите да стигнат до изравняване не дадоха резултат. Лондончани създадоха значително повече положения, като през първата част пропуски направиха Мартин Йодегор, Нони Мадуеке и Микел Мерино.

След почивката домакините продължиха да диктуват темпото, докато Евертън изпитваше сериозни затруднения в атака. Тройната смяна на Артета в 67-ата минута бързо даде резултат и минута по-късно Магаляеш удвои преднината. В заключителните минути „карамелите“ имаха шанс да върнат интригата, но ударът с глава на Кърк Дюсбъри-Хол след центриране на Джеймс Гарнър премина покрай вратата.

С успеха Арсенал събра същия точков актив като Манчестър Сити на върха в класирането, затвърждавайки амбициите си в битката за титлата.

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#Арсенал ФК #Висша лига 2026/27 #ФК Евертън

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