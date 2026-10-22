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Артета е сериозно притеснен за контузията на Букайо Сака

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
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Треньорът обърна внимание и на огромното физическо натоварване в съвременния футбол.

Букайо Сака
Снимка: БГНЕС
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Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази сериозни опасения относно състоянието на Букайо Сака, който напусна принудително терена още в 10-ата минута при равенството 2:2 срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига. Според първоначалните съмнения английският национал е получил травма в четириглавия мускул на лявото бедро.

25-годишното крило падна при опит за подаване, след което се хвана за бедрото и бе заменено от Еберечи Езе.

„Когато един играч трябва да напусне терена с остра болка, това никога не е добра новина. Трябва да изчакаме и да видим. Изглежда много зле, но ще трябва да изчакаме. Признавам си, че хората от нашия медицински екип са малко по-притеснени от обикновено“, заяви Артета пред TNT Sports.

Евентуалното по-продължително отсъствие на Сака би било сериозен удар за Арсенал, особено предвид проблемите с контузени футболисти в състава. През миналия сезон крилото пропусна седем срещи заради проблем с ахилесовото сухожилие, а през декември 2024 г. претърпя операция на задната част на бедрото, която го извади от игра за повече от три месеца.

Сака бе титуляр във всичките седем мача на Арсенал във Висшата лига през настоящата кампания, както и в два двубоя от Шампионската лига. Междувременно лондончани не могат да разчитат и на Христос Цолис, който получи травма на задната част на бедрото по време на ангажиментите си с националния отбор на Гърция.

Артета обърна внимание и на огромното физическо натоварване в съвременния футбол, като даде за пример контузията на Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен, получена в двубоя срещу Барселона ден по-рано.

„Нивото на интензивност, което този мач изисква, е невероятно. Видяхме какво се случи в срещата между Пари Сен Жермен и Барселона. Това е човек срещу човек в продължение на 96 минути, при всяко действие. Няма време за почивка. Напрежението, качеството и интензивността са изключителни. Това е най-високото ниво. За съжаление, подобни неща се случват. Изобщо не изглежда добре, но трябва да изчакаме резултатите“, коментира испанският специалист.

Въпреки принудителната смяна на Сака, Артета остана доволен от представянето на отбора си в Мюнхен. Той определи равенството като изключително зрелищен двубой и подчерта, че футболистите му са показали характер срещу един от най-силните домакини в европейския футбол.

„Наистина съм впечатлен от начина на мислене и качеството, които отборът показа още от самото начало. Да направим това на този стадион срещу този отбор и да покажем подобно представяне беше впечатляващо“, заяви Артета.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Арсенал #Букайо Сака #Микел Артета

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