Арсенал разгроми Челси на "Емиратс" и временно дръпна с три точки на върха във Висшата лига

Съставът на Арсенал временно се откъсна на върха в подреждането на английската Висша лига, след като в отложен двубой от 29-ия кръг разгроми с 5:0 у дома тима на Челси.

По този начин футболистите на Микел Артета събраха 77 точки и продължават да бъдат лидери в класирането, като имат аванс от три пункта пред отбора на Ливърпул и четири пред този на Манчестър Сити. В същото време обаче "мърсисайдци" имат мач по-малко, а "гражданите" цели два двубоя в запас спрямо лондонския си конкурент.

В същото време Челси остава на 9-ото място с актив от 47 точки, а за "сините" днешната загуба бе втора поредна във всички турнири след тази от Сити отпреди няколко дни в полуфиналите на ФА Къп.

