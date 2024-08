Австралия удържа канадския щурм за първи триумф в Париж

Националният отбор на Австралия се преброи за първа победа на олимпийския турнир за жени на Игрите в Париж. Баскетболистките на Санди Брондело надделяха на Канада със 70:65 в мач от втория кръг в група B. На закрития стадион „Пиер Мороа“ в Лил австралийките наклониха везните в своя полза през второто полувреме и не се огънаха пред момичетата на Виктор Лапеня, за да съхранят шансове за четвъртфиналите във френската столица.

„Кенгурата“ имат на сметката си успех и поражения, като излязоха на върха в подреждането, а канадките заемат третото място и все още не знаят какво е победа след два кръга. На 4 август (неделя) австралийският тим ще срещнат домакините от Франция. От своя страна „кленовите листа“ ще срещнат Нигерия.

