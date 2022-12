Австриецът Винсент Крихмайер спечели спускането за Световната купа в Бормио

Винсент Крихмайер постигна победа №14 за Световната купа, след като спечели спускането в италианския зимен център Бормио. 31-годишният австриец изпревари с 0,40 секунди канадеца Джеймс Кроуфорд. Трети се нареди Александер Аамод Килде (Норвегия), който изостана на 0.68 от победителя.

Водачът за Световната купа Марко Одермат отстъпи на Крихмайер с 1.46 секунди и се нареди на четвъртото място. Рекордьорът по победи на пистата в Бормио Доминик Парис (Италия) този път остана едва девети, на 2.29 секунди от победителя.

The toughest downhill is behind



Congratulations for your first podium in @BormioDownhill



@Vincent12__

James Crawford

@AleksanderKilde #fisalpine pic.twitter.com/7hPrD8RizC