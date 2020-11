Автомобил се вряза в полицейско управление в Лондон

Неидентифициран автомобил се блъсна в полицейско управление в района на Едмънтън в северната част на Лондон, съобщава ТАСС, позовавайки се на изявление на правоохранителните органи на британската столица.

Мъжът, който шофира, е задържан. Към момента няма съобщения за жертви. Отбелязва се, че полицаи са били евакуирани от сградата след инцидента. На мястото на инцидента са пристигнали пожарникари и линейки.

В социалните мрежи все още има непотвърдени съобщения, че мъжът, който се е блъснал в полицейското управление е започнал да стреля, но е бил съборен на земята от полицията.

We are aware of speculation on social media regarding the ongoing incident in #Edmonton. We will release facts when we can – our info must be accurate.



Keep following this Twitter feed for the latest information on the incident in #Edmonton.https://t.co/ZRODHzBNNs