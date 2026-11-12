Ая Краева и Никола Меицов ще бъдат знаменосци на България на церемонията по закриването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

Състезателката по брейк Ая Краева и националът по фехтовка Никола Меицов ще бъдат знаменосци на България на церемонията по закриването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Двамата са последните български спортисти, на които предстои участие на Игрите. Квалификациите по брейк са днес по програма, а фехтовката - в последния ден утре.

Първото олимпийско спортно събитие, проведено на африканска земя, ще завърши с церемония утре вечерта в олимпийско село в Диамниадио. 30-минутната програма ще събере младите спортисти за последен път, преди да бъде угасен огъня. Церемонията няма да бъде отворена за широката публика. Тя е предназначена предимно за състезателите и акредитираните делегации, като ще присъстват и високопоставени лица.

Знаменосци на откриването бяха Симона Иванова (плуване) и Теодор Митев (бадминтон).

До момента България има два медала от Игрите в Дакар - сребро на Стилян Орлинов на скок дължина в леката атлетика и бронз на Иван Николчев в джудото.