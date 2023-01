Азаренка отстрани Пегула и продължава към полуфиналите в Мелбърн

Виктория Азаренка победи поставената под №3 в Откритото първенство на Австралия Джесика Пегула с 6:4, 6:1 и се класира на полуфинал.

Тенисистката от Беларус наложи контрол над случващото се на "Род Лейвър Арена" в началото на мача и поведе с 3:0 гейма след пробив. Американката обаче отрази четири сетбола и върна пробива, за да погаси изоставането си на само един гейм. 24-ата в света Азаренка затвори първата част с нов пробив.

33-годишната тенисистка бе далеч по-убедителна във втория сет. Тя реализира три пробива и сложи точка на спора след 1 час и 39 минути игра с първия си мачбол.

