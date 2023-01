Елена Рибакина е първата полуфиналистка в Австралия

Шампионката от Уимбълдън Елена Рибакина се класира за първия си полуфинал на Аустрелиън Оупън с победа над латвийката Йелена Остапенко с 6-2, 6-4.

22-та поставена в схемата Рибакина преодоля бившата шампионка от Откритото първенство на Франция, поставена под №17, за час и 19 минути игра на "Род Лейвър Арена" и ще срещне Джесика Пегула (САЩ) или Виктория Азаренка (Беларус) за място във финала.

Рибакина беше заявила, че "може да победи всеки", след като в неделя отстрани световната №1 Ига Швьонтек. Тя проби още в началото Остапенко и заби три аса, за да достигне до 3-1. В следващия гейм при 15-40 Рибакина се измъкна от проблемите, с които се сблъскваше и затвори първия сет за 32 минути.

First set 6-2



Rybakina lands the first blow in this encounter.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/cNLDZYtTuA