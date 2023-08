Отборът на Байерн Мюнхен официално обяви привличането на капитана на Англия Хари Кейн. 30-годишният нападател пристига на "Алианц Арена" от Тотнъм Хотспър, където игра от 2009 година насам. Кейн подписва договор с баварците до лятото на 2027 година и ще носи екипа с номер 9 в новия си тим. Вчера Тотнъм прие офертата на баварците, която е на стойност 100 милиона евро плюс 20 милиона в бонуси.

"Хари Кейн не само ще подсили Байерн, но ще бъде истинско богатство за цялата Бундеслига", допълни той.

По-рано беше съобщено, че Байерн ще плати 100 милиона евро на Тотнъм, а самият 30-годишен играч ще получава около 25 милиона евро годишно.

Been an incredible welcome for me and my family in Munich in the last 24 hours! Buzzing to have signed for such a massive club with an incredible history, can't wait to get started! #miasanmia pic.twitter.com/4TjgCGJ70Z

Кейн има 280 в 435 мача за Тотнъм във всички турнири, а във Висшата лига той има 213 попадения и е само на 47 гола от рекорда на Алан Шиърър. Той обаче не успя да спечели нито един трофей в кариерата си с "шпорите", като има два сребърни медала от Купата на лигата и един от Шампионската лига. Кейн е рекорден голмайстор и в историята на английския национален отбор с 58 гола в 84 мача. С родината си нападателят завърши втори на Евро 2020 и стана голмайстор на Мондиал 2018, където Англия финишира на четвърта позиция.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. pic.twitter.com/L662cyax7p