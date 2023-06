Байерн Мюнхен ще започне защитата на титлата с гостуване на Вердер Бремен

Шампионът Байерн Мюнхен ще откри новия сезон в германското първенство с гостуване на Вердер Бремен на 18 август, съобщава местната футболна лига ДФЛ.

Съперничеството между Байерн и Вердер е сред най-старите в Бундеслигата, която тази година ще започне 61-ия си сезон в историята. Двата отбора са се срещали 112 пъти.

Миналогодишният вицешампион Борусия Дортмунд ще започне срещу Кьолн на 19 или 20 август, докато новаците Дармщадт и Хайденхайм получиха гостувания срещу Айнтрахт Франкфурт и Волфсбург.

