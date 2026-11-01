БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паралелно преброяване на 80%, "Алфа Рисърч":...
Чете се за: 00:27 мин.
Паралелно преброяване на 90%, "Мяра": Илияна...
Чете се за: 00:30 мин.
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова...
Чете се за: 00:25 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Паралелно преброяване на 90% "Мяра" към 20.00 ч.: Йотова води на балотажа с 58,1% подкрепа, Гюров е втори с 38,6% * * * "Алфа Рисърч" на 80% към 20.00 ч.: Йотова печели с 57,1%, за Гюров са гласували 39,3%
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

България пази своята историческа памет, а държава, която пази своята памет, има бъдеще, заяви Иван Ангелов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Искам да поздравя всички български граждани, които днес излязаха и упражниха своето законно право и гласуваха в този мрачен и дъждовен ден. Независимо от всички провокации, от всички внушения, от всички опити за манипулация, независимо от гротесткния опит за възстановяване на сглобката, те не се поддадоха, излязаха и гласуваха.

Това каза в специалното студио на БНТ "Нощта на избора" зам.-председателят на Народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Иван Ангелов.

България пази своята историческа памет, а държава, която пази своята историческа памет, има историческо бъдеще, каза още той.

Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание от "Прогресивна България": "Българските граждани са мъдри, българския народ е мъдър и не се подведе, не се поддаде на всички опити, лъжи, на тази кална, бих казал, гнусна кампания, която съпътстваше цялостното представяне на кандидат-президентските двойки. Искам тук да поздравя лично тандема Йотова-Вълчев за това, че издържаха, за това, че емоционално устояха на всички тези кални и мръсни инсинуации и опити за внушения, а в същото време запазиха своя тон, запазиха конструктивизма, запазиха своята диалогичност и успяха да проведат една спокойна, нормална, държавническа кампания от тяхна страна."

Със сигурност "Прогресивна България" направи своят избор и подкрепи кандидатурата на президента Илияна Йотова за нов мандат, допълни Иван Ангелов.

Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание от "Прогресивна България": "Всички български граждани могат да бъдат спокойни за утрешния ден, могат да спят спокойно и с увереност да посрещнат предизвикателствата на новото време. Защото всички виждаме колко напрегнати дни живеем сега, а с президент като Илияна Йотова смятам, че всички можем да бъдем спокойни за своето бъдеще."

По повод предстоящите дебати по бюджета, Иван Ангелов обясни, че президентската кампания няма да се отрази върху разговора за план-сметката, която предстои.

Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание от "Прогресивна България": "Не, напротив. Дори смятам, че от тук на там с много повече енергия, с много повече позитивизъм, с много повече хъс, ще работим в името на национални интереси и добруването на България.

- От тук нататък, най-големият проблем пред вас в управлението. Чувствате ли се разклатени или напротив тази победа усилва вас?

Напротив. В прекрасна кондиция сме. С много хъс, с много желание. Продължаваме напред. Поставили сме си цели. Мъдрият български народ, българските граждани виждат какво правим. Дадоха своята оценка преди няколко месеца. Но със своя избор затвърдиха унова усещане, че няма да се позволи повече на никакви сглобки, на никакви задкулисни договорки да продължават напред. Смяната, детронацията на този политико-олигархичен модел е факт. Продължаваме напред до успешния край."

#Иван Ангелов, ПБ #победа #Илияна Йотова #президентски избори

Водещи новини

Паралелно преброяване на 90%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,1%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
Паралелно преброяване на 90%, "Мяра": Илияна Йотова...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 80%, "Алфа Рисърч": Илияна Йотова ще бъде първата жена президент на България (57,1%), Гюров е втори с 39,3% Паралелно преброяване на 80%, "Алфа Рисърч": Илияна Йотова ще бъде първата жена президент на България (57,1%), Гюров е втори с 39,3%
Чете се за: 00:27 мин.
Политика
Иван Демерджиев: Не позволихме вотът да бъде опорочен Иван Демерджиев: Не позволихме вотът да бъде опорочен
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Недоволството във Франция продължава: Синдикатите призовават за...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на...
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
В Деня на народните будители: Явор Гърдев беше отличен с наградата...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ