България пази своята историческа памет, а държава, която пази своята памет, има бъдеще, заяви Иван Ангелов

Искам да поздравя всички български граждани, които днес излязаха и упражниха своето законно право и гласуваха в този мрачен и дъждовен ден. Независимо от всички провокации, от всички внушения, от всички опити за манипулация, независимо от гротесткния опит за възстановяване на сглобката, те не се поддадоха, излязаха и гласуваха.

Това каза в специалното студио на БНТ "Нощта на избора" зам.-председателят на Народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Иван Ангелов.

България пази своята историческа памет, а държава, която пази своята историческа памет, има историческо бъдеще, каза още той.

Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание от "Прогресивна България": "Българските граждани са мъдри, българския народ е мъдър и не се подведе, не се поддаде на всички опити, лъжи, на тази кална, бих казал, гнусна кампания, която съпътстваше цялостното представяне на кандидат-президентските двойки. Искам тук да поздравя лично тандема Йотова-Вълчев за това, че издържаха, за това, че емоционално устояха на всички тези кални и мръсни инсинуации и опити за внушения, а в същото време запазиха своя тон, запазиха конструктивизма, запазиха своята диалогичност и успяха да проведат една спокойна, нормална, държавническа кампания от тяхна страна."

Със сигурност "Прогресивна България" направи своят избор и подкрепи кандидатурата на президента Илияна Йотова за нов мандат, допълни Иван Ангелов.

Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание от "Прогресивна България": "Всички български граждани могат да бъдат спокойни за утрешния ден, могат да спят спокойно и с увереност да посрещнат предизвикателствата на новото време. Защото всички виждаме колко напрегнати дни живеем сега, а с президент като Илияна Йотова смятам, че всички можем да бъдем спокойни за своето бъдеще."

По повод предстоящите дебати по бюджета, Иван Ангелов обясни, че президентската кампания няма да се отрази върху разговора за план-сметката, която предстои.