Юношеският национален отбор на България до 19 години постигна убедителна победа със 7:2 над Молдова в последния си двубой от квалификационния турнир за Евро 2027. Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха резултатен футбол и приключиха участието си в групата с актив от 7 точки след две победи и едно равенство.

Младите „лъвове“ започнаха силно срещата и поведоха още в 15-ата минута с попадение на Даниел Манолев. Шест минути по-късно Генчев удвои преднината на България, преди Павленко да намали за Молдова в 34-ата минута.

Българските национали обаче реагираха бързо и до почивката отбелязаха още два гола. Костенски се разписа в 39-ата минута, а Атанасиос Туфас направи резултата 4:1 в 43-ата.

След почивката тимът на Тодор Янчев продължи да контролира развоя на срещата. Костенски отбеляза второто си попадение в 71-ата минута, а Пейчев покачи на 6:1 в 80-ата. Пет минути по-късно Жежу реализира дузпа за Молдова, преди капитанът Калоян Божков да оформи крайното 7:2 с точно изпълнение от бялата точка в първата минута на добавеното време.

С този успех България U19 завърши квалификационния турнир без поражение. В първия си двубой младите „лъвове“ разгромиха Гибралтар с 6:0, а във втората среща стигнаха до равенство 1:1 с Латвия след късно изравнително попадение на Даниел Манолев в 86-ата минута.

Така българският тим приключи трите си мача със 7 точки и впечатляваща голова разлика от 14:3.

Молдова U19 – България U19 2:7

Голмайстори: 0:1 Манолев (15'), 0:2 Генчев (21'), 1:2 Павленко (34'), 1:3 Костенски (39'), 1:4 Туфас (43'), 1:5 Костенски (71'), 1:6 Пейчев (80'), 2:6 Жежу (85' – дузпа), 2:7 Божков (90+1' – дузпа).

България U19: 1. Владимиров, 3. Няголов, 4. Лазаров, 5. Тунчев, 7. Караманов, 6. Туфас, 9. Добрев, 20. Божков (капитан), 11. Манолев, 18. Костенски, 13. Генчев.

Селекционер: Тодор Янчев.