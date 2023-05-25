Българският баскетболист Кръстан Кръстанов ще играе в Мексико. 23-годишният Кръстанов подписа с местния Чойерос от Сан Хосе дел Кабо, съобщиха от мениджърската агенция BIG Management Balkan.

„Това е история. Първият българинът, който ще играе в Мексико. Развълнувани сме да обявим, че Кръстан Кръстанов, един от най-талантливите български баскетболисти, подписа договор с Чойерос за лятото на сезон 2022/2023“, написаха от агенцията в социалната мрежа Инстаграм.

Високият 205 сантиметра състезател завърши сезона в Националната баскетболна лига при мъжете с екипа на Академик Пловдив. Играл е още за Хебър, ЦСКА, Академик София, БУБА Баскетбол, Атлетик, Левски и Ямбол.

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