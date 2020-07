Българският кечист Русев е заразен с COVID-19

Българският кечист Русев е дал положителна проба за коронавирус. Това разкри той в своя профил в социалната мрежа Туитър.

Русев, чието истинско име е Мирослав Бърняшев, благодари за подкрепата и добави: „Ще бъде добре и "Денят на Миро" ще продължи. Нямам обонянение, но се чувствам изненадващо добре. Сега ще стоя у дома. Имам фитнес в къщи, така че има с какво да си уплътнявам времето“, сподели той.

Преди няколко дни тъщата на кечиста също беше положителна за новия вирус. Тя дори бе в болница, но наскоро беше изписана от лечебното заведение.

I tested positive for COVID-19. Thank you for all the support. I will be okay and Miro Day will continue.https://t.co/Kpyr1LxPuP