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Балкан поизпоти литовци в Еврокъп (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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"Зелените" отново останаха на крачка от успеха на европейска сцена.

балкан ботевград лиеткабелис еврокъп
Снимка: Balkan Botevgrad/Instagram
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Балкан Ботевград отново бе близо до първи успех в Еврокъп. Действащият шампион в НБЛ отстъпи драматично и пред Лиеткабелис с 57:64 в среща от четвъртия кръг в група D, изиграна в "Арена Ботевград". Селекцията на Богдан Караичич имаше своите аргументи и преодоля няколко критични момента, а през второто полувреме обърна хода на събитията, но в заключителната четвърт се предаде и допусна четвърто поредно поражение във втория по сила турнир на Евролигата. От своя страна съставът на Ненад Чанак се пребори за втори последователен успех.

Първи официален мач за балканци изигра Гаел Бониля, а от групата отсъстваше Иван Спиров.

По този начин "зелените" имат на сметката си четири загуби и все още не знаят какво е победа, а литовците имат три успеха и едно поражение. На 27 октомври (вторник) Балкан ще домакинства на Манреса, където цветовете защитава Йордан Минчев, докато Лиеткабелис ще приеме Рациофарм Улм.

Откриващите минути преминаха в опипване на почвата, слабата резултатност и агресията в защита. Александър Стоименов и Константин Тошков се отличиха до някаква степен в офанзивен план, докато от другата страна Иван Феврие бе движещата сила и помогна на гостите да се радват на аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Сценарият бе идентичен и в началото на следващата десетка, която също нямаше как да се похвали добра резултатност. Литовците намериха правилната формула в защита и чрез няколко бързи атаки нарушиха статуквото за двуцифрена разлика. Колективни усилия на Павлин Иванов, Стоименов и Тошков осигуриха импулс на балканци, но отборът от Паневежис се оттегли в съблекалнята при 33:25.

Вдигането на оборотите в дефанзивен план провокира серия от 10:2, дело на Стоименов и Тошков, провокира равенството на старта на второто полувреме. Гаел Бониля пое моментно щафетата и „зелените“ намериха пътя към обрата, но участникът в литовския елит върна жеста и изкопчи 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Откриването на заключителната четвърт не бе по-различно от останалите, като двата отбора бяха отбелязали общо 5 точки в първите 5 минути. Това не спря гостите да помислят за двуцифрен разлика със съдействието на Кенеди Кеондре. Ботевградският тим направи нов опит да заплете интригата, стопявайки изоставането си до минус 5, но до финалната сирена не намери сили за повече.

Александър Стоименов отново бе на висота за Балкан, този път със своите 17 точки. Константин Тошков остави на сметката си 10 и 5 борби.

Иван Фервие се отличи за Лиеткабелис със 17 точки и 8 борби. Кенеди Кеондре се разписа с 10 точки.

#БК Лиеткабелис #Еврокъп 2026/2027 #БК Балкан Ботевград

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