Барбора Крейчикова победи световната №1 Ига Швонтек за титлата в Дубай

Барбора Крейчикова спечели титлата от турнира по тенис на твърда настилка в Дубай с награден фонд от 2,788 милиона долара. На финала тя победи лидерката в световната ранглиста Ига Швьонтек с 6:4, 6:2.

Срещата започна с пробив за 27-годишната Крейчикова, но полякинята изравни за 3:3 гейма. След нова размяна на пробиви равенството се задържа до 4:4. Поставената под №30 в света обаче не загуби нито едно разиграване до края на сета и спечели първата част.

Равностойната игра във втория сет се запази до резултат 2:2, след което Крейчикова наложи доминацията си и се поздрави с победата след 1 час и 32 минути игра.

Her first-ever Hologic WTA Tour 1000 title!!!



@BKrejcikova claims the @DDFTennis crown with a 6-4, 6-2 defeat over [1] Swiatek #DDFTennis pic.twitter.com/gLZvf0ImyO