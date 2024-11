Барселона пропиля аванс от 22 точки, но се справи със страдащия Партизан в Евролигата

Барселона постигна втората си поредна и общо седма победа от началото на сезона в Евролигата. Каталунците се наложиха със 87:79 като гост на Партизан в Белград.

.@FCBbasket make it 10 wins in a row against @PartizanBC in the latest #RivalrySeries clash pic.twitter.com/fFU7MsPfFG — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2024

Двубоят премина през множество обрати, като първо селекцията на Жоан Пеняроя изостана с 10 точки в първия период, след това поведе с 23 в средата на третата, позволи на сръбския тим да се доближи на една точка в края на четвъртата, но в крайна сметка затвори мача със серия от седем последователни точки.

Въпреки коренно противоположните активи на двата отбора, "гробарите", поведени от вярната домакинска публика, започнаха под пара и много бързо се откъснаха с двуцифрен аванс при 21:11, след серия от 11:2 точки.

Jones is HIM get out of his way! #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/Xdt0WSPOhy — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2024

Тройки на Джъстин Андерсон и бившия играч на "черно-белите" Кевин Пънтър обаче бързо стопиха изоставането на "Блаугранас". Все пак след 10 минути игра сръбският тим бе с предимство от 23:19.

Борбата за правомощие продължи и във втората четвърт, като двата отбора си размениха ролята на лидер няколкократно. Разликата дойде в средата на частта, когато гостите навлязоха в серия от 13 последователни точки, благодарение на изявите на Джабари Паркър и Чимези Мету, с което Барселона се оттегли на голямата почивка с аванс от 49:35.

Доминацията на испанския тим се пренесе и в началото на второто полувреме, увеличавайки аванса си на 22 след два точни изстрела зад дъгата на Пънтър и Алекс Абринес за 57:35. "Гробарите" сякаш се освестиха от звучния шамар, който им бе нанесен от съперника, и успяха да съкратят изоставането си до 58:70 преди последните 10 минути.

Окрилени от атмосферата в "Белградска арена", "черно-белите" продължиха постепенно да топят преднината на своите гости и след тройки на Дуейн Уошингтън-младши, Франк Нтиликина и Алексей Покушевски, както и пет точни наказателни удара на Габриел Лундберг, разликата стана само една точка - 79:80.

That is how you react to a BIG PLAY #EveryGameMatters pic.twitter.com/gwm2vcFTIS — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2024

Тройка на Абринес и кош на Пънтър обаче внесоха нужното спокойствие на "Блаугранас" да затворят двубоя с 87:79.

Кевин Пънтър наказа бившия си отбор с 18 точки, а Джабари Паркър добави още 17 + 7 борби за успеха на испанския тим. Ян Весели и Чимези Мету също минаха квотата от 10 точки - 12 и 10 съответно, като нигериецът се отчете и с 8 овладени под ринга топки.

За сръбския тим най-резултатен бе Карлик Джоунс със 17 точки, последван от Алексей Покушевски с 12 и Стърлинг Браун с 10.

С победата Барселона се изравни на върха на Евролигата с Фенербахче със седем победи от 9 мача. На 15 ноември, петък, каталунците приемат Париж Баскетбол.

Партизан пък продължава с негативната си серия в най-престижния европейски клубен турнир, като това бе пета поредна загуба за "черно-белите". В момента те са с еднакъв актив с последните три отбора Виртус Болоня, АСВЕЛ и Алба - две победи и седем поражения. Следващото предизвикателство за "гробарите" е ново домакинство на Олимпия Милано на 15 ноември.

