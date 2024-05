Баскония завърши извън плейофите на Лига Ендеса за първи път от сезон 1994/1995 г.

Баскония на Коди Милър-Макинтайър се провали в опитите си да намери място в плейофите на Лига Ендеса. Американецът с български паспорт и неговите съотборници загубиха при гостуването си на Реал Мадрид със 106:100 в мач от последния 34-и кръг.

Съставът на Душко Иванович завърши сезона с 18 победи и 16 загуби, с което финишира на десетото място в крайното класиране на испанския елит. По този начин баските пропуснаха да се класират в Топ 8 за първи път от 1994/1995 г. насам след въвеждането на настоящия формат на първенството.

Baskonia MISSED the ACB playoffs for the first time since 1994/95 pic.twitter.com/tqINuvuw21