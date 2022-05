Бътлър вкара 47 точки и прати серията с Бостън в седми мач

Шампионът на Източната конференция в Националната баскетболна асоциация ще бъде решен след седми мач между Маями Хийт и Бостън Селтикс във Флорида, след като Маями взе мач №6 като гост със 111:103 точки и изравни серията на 3:3 победи.

Селтикс имаха шанса да стигнат финалите на НБА за първи път от 2010-та година насам с успех пред над 19 хиляди свои фенове в зала "Ти Ди Гардън", но не успяха да удържат звездата на Хийт Джими Бътлър, който избухна с рекордните в кариерата си в плейофите 47 точки. Бътлър стреля 55,2 процента, наниза четири тройки и бе безгрешен от линията за изпълнение на наказателен удар (11/11), като добави 9 борби, 8 асистенции, 4 откраднати топки и един чадър към статистиката си. Кайл Лаури добави 18 точки и 10 асистенции за Горещите, а Макс Стръс се отчете с 13 точки.

