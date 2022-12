Бензема отказа поканата на Макрон да присъства на финала в Катар

Нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема отхвърли поканата на френския президент Еманюел Макрон да присъства на финала на Световното първенство в Катар. Това съобщава ESPN.

Както е известно носителят на "Златната топка" трябваше да пътува за Доха с президентския самолет, но той, подобно на Лоран Блан, Зинедин Зидан и Мишел Платини, е отхвърлил това предложение.

Karim Benzema has rejected an invitation from French president Emmanuel Macron to attend the World Cup final, sources have told ESPN. pic.twitter.com/Eo4VGgV2wj