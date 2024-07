Безупречен Джокович елиминира Надал в дуела на титаните

Новак Джокович си проправи път до осминафиналите на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Най-добрият сръбски тенисист триумфира в дуела на титаните срещу Рафаел Надал с 2:0 сета (6:1 и 6:4) в мач от втория кръг, който се изигра на корт „Филип Шатрие“.

