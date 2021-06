БНТ с няколко награди за пиар постижения

Слушай новината

На специална церемония вчера, 16 юни 2021 г., организирана от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), бяха наградени най-добрите постижения на PR специалистите в България за 2021 г. БНТ беше отличена в 4 от категориите.

В 21-то издание на конкурса участваха 84 проекта на 30 вътрешни комуникационни екипи на компании, агенции, медии, неправителствени организации и институции. Те се състезаваха в 17 конкурсни категории, сред които три нови - „Комуникации на промените“, „Най-добро използване на социалните мрежи“ и „Инфлуенсър маркетинг“. В тях се участваха комуникационни проекти, свързани с безпрецедентните трансформации, през които преминаха бизнесът и обществото през последната година, включително и в резултат на промените в дигиталната сфера.

Събитието стартира с мотивиращо обръщение към комуникационната общност от Крум Божиков, учител по икономика и география в Национална финансова-стопанска гимназия.

След него Илияна Захариева, председател на Управителния съвет БДВО, се обърна към участниците в конкурса, членовете и партньорите на БДВО с думите: „През тази година, когато нашата организация празнува 25 години от създаването си, ние обръщаме внимание на най-голямата сила на PR-а – на комуникацията, която е в природата ни. Неслучайно поканихме г-н Божиков днес, за да чуем различна гледна точка от нашата - как се справиха с трудната ситуация през последната година учителите и децата, и как дигитализацията промени образованието, средата на обучение и общуване. Неслучайно тази година въведохме нови категории, защото сме адаптивни, реагираме адекватно на промяната и задаваме все по-високи изисквания към собствените си практики. Те са свързани с успешните комуникации на промените и най-доброто управлението на социалните мрежи, заради повишеното им значение за бизнеса и обществото по време на кризата “

Спечелилите проекти откроиха категоричното стратегическо място на PR професията в управлението на бизнес стратегиите и комуникационните дейности на компаниите и организациите. Въвеждане и използване на нови технологии и канали за комуникация, с цел по-ефективно предаване на посланията, както и прилагането на смели и креативни комуникационни практики за справяне с кризисни ситуации също заслужиха вниманието и високата оценка на членовете на журито на PR Приз – доказани професионалисти в комуникационния сектор с различни профили.

В PR Приз 2021 участваха и проекти, които са пример за адекватна реакция на организациите и носят потенциала да променят комуникационните прaктики в бизнес сферите, в които са осъществени, а и в обществото като цяло. Те бяха отличени от журито със специални награди за „Значима комуникационна кампания, носеща положителна промяна“.

Спечелилите проекти, които демонстрираха смислени цел, изпълнени по интересен начин и постигнали ясни и измерими резултати, са следните:

Категория „Корпоративна комуникационна кампания“

1. 10 години Лидл България – От До Консулт и Лидл България

2. Заедно по пътя към успеха – А1

3. 55 години Кока-Кола в България в 55 истории от 55 думи – Àll Channels Group и Кока-Кола ХБК България

Категория „Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност“

1. Проект ФинКултура – УниКредит Булбанк

2. Телефонната измама има много лица – А1

3. Да върнем жеста на природата – Девин ЕАД и агенция ИнтерИмидж

Категория „Кампания на НПО“

1. Купи 1 книга – Асоциация “Българска книга”

2. Кампания „Медийната грамотност в България. Какво научихме от кризата?“ – Коалиция за медийна грамотност и Фондация за свободата “Фридрих Науман”

3. Базар на професиите – Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, BookMark

Категория „Кампания в публичния сектор“

1. Имаш право на България - Параграф 42 и Българи в САЩ/ Bulgarians in USA

2. #OfficeNostalgia – Интеримидж и Асоциация на собствениците на бизнес сгради

Категория „Проект за вътрешни комуникации“

1. Пътят до новото нормално в А1– А1

2. Коледно парти без коледно събиране – възможно – КВС Груп в България

3. TELUS International PULSECHECK 2020: ИСТИНАТА ИЛИ СЕ ОСМЕЛЯВАШ! – TELUS International Bulgaria, All Channels Group

Категория „Комуникационен проект за продукт или услуга“

1. Kампания за изграждане на общности (community building) „IMAGINE” – Interpartners, Американски университет в България (АУБ)

2. Брей! Това е българско - Kaufland България

3. „Всички сме свързани“ – кампания за потребителски кредит с овърдрафт – Пощенска банка, Proximity Sofia

Категория „Специално събитие“

1. ИКЕА Балкон артист – Параграф 42

2. Национална финансиада 2020 на Банка ДСК – MSL и Digitas, част от Publicis Groupe България и Банка ДСК

3. TELUS Days of Giving 2020 – TELUS International Bulgaria and All Channels Group

Категория „Комуникационен проект на медия“

1. “С БНТ на училище” – БНТ

2. 257 podcast – БНР

3. БНТ Подкаст – БНТ

Категория „Кризисни комуникации“

1. Kole, Poluchi li? - Банка ДСК

Категория „Дигитални комуникации“

1. НАТУРАЛНИЯТ ЩАБ НА КРАДЕЦЪТ НА ЯБЪЛКИ – All Channels Group и Загорка ЕАД

2. Philips OneBlade Gaming Challenge – All Channels Group

3. Спокойни в интернет - Банка ДСК

Категория „Най-добро използване на социалните мрежи“

1. Без реклама и без месечен каталог – А1

2. НАТУРАЛНИЯТ ЩАБ НА КРАДЕЦЪТ НА ЯБЪЛКИ – All Channels Group

3. Нашите пица тайни в TikTok – Параграф 22

Категория „Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding“

1. „Всеки търси служители, ние търсим хора“ – Банка ДСК и Noble Graphics

2. “Разчитайте на нас” на Kaufland България – MSL и Digitas, част от Publicis Groupe България

3. 55 години Кока-Кола в България в 55 истории от 55 думи – All Channels Group

Категория „Инфлуенсър маркетинг“

1. На есен с песен и „е-просвета“ – А1

2. #SelfieShop магазин за селфита в мола – Параграф 22, Mall Plovdiv

3. Нашите пица тайни в TikTok – Параграф 22, BILLA България

Категория „Комуникации на екопроекти“

1. Събирай разделно – Девин ЕАД и агенция ИнтерИмидж

2. „Зелени истории на открито“ (второ издание) – Пощенска банка, Proximity Sofia

3. Партньорство за красива и чиста България – Сдружение БГ Бъди активен

Категория „Комуникации на промените“

1. Силата на екипния дух по време на пандемия и действията на КВС Груп в България - КВС Груп в България

2. The business must go on – въпреки пандемията! - А1

3. Лидери в новото „нормално“ - УниКредит Булбанк

Специални категории:

„Вътрешен комуникационен отдел на годината“

Два екипа – един отбор мечта – Пощенска банка и Proximity Sofia

„Комуникационна агенция на годината“

1. All Channels Group

2. MSL Sofia, част от Publicis Groupe България

Спициална награда на КРИБ

Kole, Poluchi li? - Банка ДСК

Награди на Комисията по професионална етика за:

БНТ за подкаста "МеГра" за Проект на обществена организация

Publicis Groupe за проекта "CMO Insider" за Корпоративен проект или кампания

Специални награди на журито за „Значима комуникационна кампания, носеща положителна промяна:

„Имаш право на България“ на Параграф 42 за "Българи в САЩ"

Образователен проект на БНТ “С БНТ на училище”

Проект на Банка ДСК за кризисни комуникации Kole, Poluchi li?