Бостън Селтикс е на една победа от 18-та си титла в НБА, след като спечели и третия сблъсък от големия финал срещу Далас Маверикс със 106:99. След бавното начало, шампионът на Изток показа характер на първенец и има шанс да се поздрави с трофея "Лари О'Брайън" още в събота. "Мавс" вече трябва да се надяват на невъзможното, тъй като нито един отбор не е обръщал дефицит от 3:0 загуби в плейофите.

Поведени от домакинската публика на "Американ Еърлайнс Център", Маверикс бяха под пара в първите минути. Тексасци набързо събраха двуцифрен аванс, а Кайри Ървинг отбеляза първата си тройка във финалната серия при 25:12. "Келтите" обаче показаха защо са отборът с най-добър сезон досега и драстично намалиха изоставането си, благодарение на няколко тройки от резервата Сам Хаузер и Джейсън Тейтъм, до 31:30 в края на първите 12 минути.

Обичайните заподозрени Лука Дончич и Ървинг бяха отбелязали 24 от 31 точки за "Мавс".

След известно затишие в началото на втория период последва яростна размяна на предимството, като нито един от двата отбора не успя да изгради достатъчно солиден аванс. Големите длъжници от първите два мача Ървинг за Далас и Тейтъм за Бостън сякаш най-накрая намериха правилния ритъм и се оттеглиха на почивката с по 20 точки, а тексасци успяха да задържат преднината си от една точка за 51:50.

Kyrie Irving with a superb 1st half in Game 3! 20 PTS 4 3PM 57.1 FG% Dallas leads Boston 51-50 at the break. #NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/4mNqs85kJp

Началото на третата четвърт бе идентично с изминалите 12 минути, но "келтите" бързо превключиха на друга предавка. Изстрелите отвъд дъгата започнаха да влизат все по-често, а забивката на Джейлън Браун в края на частта сложи черешката на тортата за шампионите на Изток, които натрупаха най-голямата преднина в срещата от 15 точки за 85:70.

JAYLEN BROWN. MONSTER SLAM.



He finished the 3Q with 15 PTS!



Celtics looking to go up 3-0 headed to the 4th on ABC pic.twitter.com/qBuzzhPkpR