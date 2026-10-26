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Божидар Божанов: Гюров има повече гласове, отколкото партиите, които го подкрепяме

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Недоволството от несправянето на правителството се пренасе върху резултата на Йотова, заяви депутатът от ДБ

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Гласовете за Гюров са повече от гласовете на партиите, които го подкрепяме, заяви заместник-председателят на парламентарната група на “Демократична България” в студиото на "Денят започва".

Божидар Божанов, заместник-председател на ДБ: "Няма място за никаква емоция. Това е само първото полувреме. Предстои една много важна седмица, в която смятам, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще свършат тази работа, която не им достига. Кампанията започна при социологически проучвания за 25% разлика и завърши на 2,5% разлика. Кампанията на Андрей Гюров беше извън клишетата – позитивна и неотблъскваща, за разлика от тази на госпожа Йотова. Гюров има повече гласове, отколкото партиите, които го подкрепяме, като абсолютни стойности спрямо предните избори, но госпожа Йотова има срив по отношение на гласовете. На парламентарните избори имаше милион и половина гласа за ПБ плюс още 100 000 за БСП, които я подкрепят. В момента тя е под 500 000."

За управлението на "Прогресивна България" и начина, по който то се отрази на резултата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев заместник-предсезателят на "Демократична България" коментира:

Илияна Йотова: Илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим промяна в страната

Божидар Божанов, заместник-председател на ДБ: "Властта, която дойде с две заявки – борба с олигархията и справяне с цените, не се справя с нито едно от двете. Част от хората се връщат при партиите, за които са гласували преди това – и ПП, и „Възраждане“, и МЕЧ. Имаме едно недоволство от абсолютното несправяне на правителството, което се пренася и върху резултата на госпожа Йотова."

За необходимостта от дебат между двамата кандидати за президент Божанов коментира:

Божидар Божанов, заместник-председател на ДБ: "Важен е предстоящият дебат. Това е и една от причините за толкова ниската избирателна активност. Основните кандидати не бяха на дебат. Това не е по вина на Гюров – Йотова е казала преди първия тур, че дебат няма да има. Надявам се тя да приеме поканата за дебат и да има състоятелен, задълбочен дебат, в който гражданите да видят кой искат да бъде президент."

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#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Илияна Йотова #Андрей Гюров #Божидар Божанов #избори за президент

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