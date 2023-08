Божидар Саръбоюков спечели сребро на скок дължина на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. с национален рекорд

Божидар Саръбоюков спечели първи медал за България на европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Йерусалим (Израел).

Саръбоюков, който преди два дни навърши 19 години, заслужи сребърното отличие с 8.22 метра, които постигна във втория си опит на финала. Така той постави нов национален рекорд във възрастовата група в дисциплината, като подобри с 8 сантиметра досегашното върхово постижение от 8.14 метра на Петър Дачев от 30 юли 1998 година в Анеси (Франция). Талантът от Харманли надмина рекорда на страната още с първия си опит от 8.18 метра. Българинът направи общо пет успешни опита, всеки от които над 8 метра, като другите три бяха от 8.12, 8.10 и 8.07 метра.

Bozhidar Saraboyukov is coming.



His series in the long jump final so far:



8.18m

8.22m

8.10m

8.12m



