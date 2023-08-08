Никола Попов ще ръководи дербито между Лудогорец и ЦСКА

Никола Попов ще ръководи шампионатния сблъсък между Лудогорец и ЦСКА от 5-ия кръг на Първа лига.

Двубоят противопоставя шампиона и вицешампиона на страната.

Асистенти на главния арбитър ще бъдат Георги Тодоров и Мартин Венев. Георги Иванов е 4-и съдия. За ВАР ще отговарят Драгомир Драганов и Димо Вълчев.

На Станимир Тренчев е посветено домакинството на Левски срещу Ботев Враца, а Драгомир Драганов е нагърбен с отговорността да води гостуването на ЦСКА 1948 на новака Крумовград.

Съдийските наряди, публикувани на сайта на Българския футболен съюз:

11 август 2023 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Ахмед Яшар Ахмед



11 август 2023 г., петък, 21:15 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Йордан Костадинов Иванов



12 август 2023 г., събота, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Георги Крумов Виделов



12 август 2023 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Петър Стоянов Петров



13 август 2023 г., неделя, 18:45 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев Враца

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



13 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Радан Василев Мирянов



14 август 2023 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Александър Костадинов Костадинов



14 август 2023 г., понеделник, 21:15 ч.

ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Константин Делов Писков



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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