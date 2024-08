Бразилия елиминира Япония и продължава да мечтае за четвъртфиналите

Представителният тим на Бразилия записа първа победа на олимпийския турнир за мъже на Игрите в Париж. Баскетболистите на Александър Петрович сразиха Япония със 102:84 в мач от последния трети кръг в група B. На закрития стадион "Пиер Мороа" бразилците преодоляха няколко критични моменти и по този начин съхраниха надежди за четвъртфиналите, като в същото време елиминираха играчите на Том Ховас от борбата за следващата фаза.

Бразилците могат да се класират за Топ 8, ако завършат сред двата най-добри отбора, завършили на третото място, но за целта трябва се надяват на благоприятен развой в другите групи. "Кариоките" се наредиха на третата позиция с един успех и две поражения, а японците приключиха на последното четвърто място и без победа след три кръга.

Brazil keep their hopes alive through 61% 3pt shooting #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/kMfHCUUXCc

Слабата резултатност липсваше от арсенала и на двата отбора, като тази тенденция цареше само в началото. Впоследствие бразилците се развихриха в нападение и се превърнаха в еднолични водачи, за да се изстреляха с 11 точки след 10 минути игра.

Символичните гости показаха по-добро лице на старта на втората част и надеждите им за обрат започнаха да изглеждат все по-реалистични. „Кариоките“ обаче отново заложиха на силното си представяне в офанзивен план и това даде светкавичен резултат, тъй като си върнаха двуцифрената преднина и се изстреляха на голямата почивка при 55:44.

Символичните гости продължиха в същия дух при подновяването на играта и преднината им стана още по-заплашителна. Японците повториха упражнението от втората част и се върнаха в играта, но южноамериканците се пребориха за разлика от 4 точки в края на предпоследния период.

Във финалната десетка „самураите“ отново не се отказаха от мисълта за победа. Това обаче не спря „Селесао“ да вдигне оборотите и да си върне спокойствието, за да сложи край на интригата.

Бруно Кабокло изригна за бразилците с 33 точки и 17 борби, като към тях добави и 4/4 при стрелбата си от далечна дистанция. Витор Бените записа 19 точки и 5 тройки, Марселиньо Уерташ завърши с 13 и 8 асистенции.

Brazilian KD goes at it



Bruno Caboclo with a game of the tournament! #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/1MOMfU8VE0