Бразилия ще изиграе контроли срещу африкански отбори в кампания срещу расизма

Бразилия ще изиграе приятелски мачове срещу две африкански нации като част от кампания срещу расизма в подкрепа на нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, който беше обиждан на расистка основа в мачовете от испанската лига този сезон, съобщиха от футболната асоциация на страната.

Петкратните световни шампиони ще се изправят срещу Гвинея в Барселона на 17 юни и срещу Сенегал в Лисабон три дни по-късно.

Бразилската централа също така стартира национална кампания срещу расизма в мачовете от местната лига, започваща този уикенд, след расистките обиди, нанесени на 22-годишния Винисиус Жуниор в мача срещу Валенсия в неделя, десетият подобен инцидент срещу играча. Ла Лига вече нееднократно е подала жалби до испанската прокуратура.

С лозунга "Няма мач с расизъм" бразилската асоциация има за цел да разшири борбата, започнала през 2022 година при новия президент Едналдо Родригес, който настоя за промени в законодателството, според които футболните власти и бразилската съдебна система прилагат по-строги наказания срещу расизма по стадионите.

