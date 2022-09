Брендън Накашима спечели първа титла в кариерата си, след като триумфира на турнира в родния си град Сан Диего (САЩ) с награден фонд 612 хиляди долара.

21-годишният Накашима победи на финала с 6:4, 6:4 поставения под номер 3 свой сънародник Маркос Хирон.





The moment @b_nakashima fired a second serve ace to win his first title!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/qaQM5Vd5ek