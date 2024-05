Брест стъпи накриво в битката за второто място в Лига 1, Ница запази живи надеждите си за място в Шампионската лига

Отборът на Брест направи грешна стъпка в борбата си за второто място във френската Лига 1, след като в двубой от 32-ия кръг завърши наравно 1:1 у дома срещу Реймс.

На "Стад Франсис-ле Бле" край бреговете на Атлантически океан гостите взеха аванс в 25-ата минута, когато точен за тях бе националът на Зимбабве Маршал Мунеци.

В добавеното време на първата част обаче "пиратите" се добраха до равенството благодарение на гола на Лилиан Брасие, за когото това бе третото попадение в шампионата през настоящия сезон.

След почивката футболистите на Брест се опитаха да стигнат до пълния обрат, но усилията им така и не са увенчаха с успех и така мачът приключи без победител.

Така момчетата на Ерик Рой събраха 58 точки, с които остават на трето място в класирането, на три зад втория Монако, който има и един изигран двубой по-малко. Междувременно Реймс заема 10-ата позиция с 41 пункта.

All over at the Allianz Riviera where #OGCNice pick up a 1-0 win over Le Havre (Boga, 12’) and in doing so, secure a spot in the top 6, which will see them play in Europe next season!#NissaEuropa pic.twitter.com/q96hjIh3OC