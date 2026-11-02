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BSC BETVAM Sofia приключи участието си на световното клубно първенство по плажен футбол с две победи

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Спорт
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Голямата цел пред българския шампион е достойно представяне в Шампионската лига на Европа в Назаре, Португалия през 2027 година.

bsc betvam sofia приключи участието световното клубно първенство плажен футбол две победи
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Българският шампион BSC BETVAM Sofia записа историческо участие на световното клубно първенство по плажен футбол World Winners Cup 2026 в Алания, Турция.

Софийският тим се нареди сред 20-те най-добри отбора в света, а играещият треньор и капитан Филип Филипов попадна сред петимата най-резултатни голмайстори на света.

Селекцията на Филипов показа характер, класа и боен дух, записвайки две впечатляващи победи срещу сериозни международни съперници - над Батуми (Грузия) с 5:4 и над Босна Теплице (Чехия) с 6:4.

Един от най-запомнящите се двубои беше срещу домакините от Серенити Алания, в чиито редици личаха имената на състезатели със световни титли. Пред препълнените трибуни българският шампион се бори до последната секунда и отстъпи минимално с 4:5, оставяйки отлично впечатление с представянето си.

За българския шампион дебют на световно първенство направиха петима състезатели: Божидар Благоев, Денис Алиев, Пламен Богданов, Методи Лазаров, Борислав Божилов – вратар.

"С двете си победи BSC BETVAM остави зад себе си отбори с над 20 години международен опит, утвърдени състезатели и сериозни бюджети в плажния футбол. Това е доказателство, че с правилна организация, амбиция и характер българският спорт може да се конкурира с най-добрите в света", коментираха от щаба на тима.

Другият български представител – Спартак Варна, завърши на 24-то място с актив от 1 точка, след три загуби и една победа след изпълнение на дузпи.

Пред BSC BETVAM предстоят още няколко международни турнира, в които отборът ще продължи да трупа опит и да защитава името на България. Голямата цел е достойно представяне в Шампионската лига на Европа в Назаре, Португалия през 2027 година, където BSC BETVAM ще представи България като национален шампион.

Играещият треньор и капитан Филип Филипов изрази благодарност към всички, които стоят зад историческия успех:

„Искам да благодаря на нашите официални партньори за подкрепата и доверието. Този успех е резултат от много труд, лишения и отдаденост на целия отбор. Но според мен най-важното тепърва предстои. След подобно представяне България трябва да направи следващата крачка – да започне изграждането на модерно игрище за плажен футбол в София. Трябва да дадем възможност на децата да открият този прекрасен спорт, да тренират, да се развиват и един ден да представят България на международната сцена. Призовавам Българския футболен съюз и Комисията по плажен футбол, заедно със сдружение „Beachsoccer Bulgaria“ в лицето на Иван Кирилов и бронзовия медалист от САЩ '94 Пламен Николов, да обърнат по-сериозно внимание на развитието на този спорт", заявио Филипов.

"Необходимо е да обединим усилията си, да създадем условия за младите състезатели и да изградим устойчива система за развитие. Моята мечта е още през 2027 година България да има силен национален отбор по плажен футбол, изграден с перспектива за бъдещето и с възможност да се конкурира с най-добрите в Европа и света", добави играещият треньор.



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#Световно клубно първенство по плажен футбол 2026 г. #BSC BETVAM София

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