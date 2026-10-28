Историческа победа за BSC BETVAM на световното клубно първенство по плажен футбол

Българският шампион по плажен футбол BSC BETVAM Sofia постигна исторически успех на световното клубно първенство в Алания, Турция. Родният тим победи грузинския шампион Batumi SC с 5:4 и записа първата победа в редовното време за български отбор на клубен световен шампионат по плажен футбол.

Големият герой за българския състав беше играещият треньор и капитан Филип Филипов, който реализира четири от петте попадения за своя отбор и имаше основна заслуга за ценния успех.

Кулминацията на двубоя настъпи при победния гол на Филипов. След отлична комбинация и подаване на Божидар Благоев капитанът прехвърли вратаря на грузинците Копа Кабана с технично изпълнение, което донесе историческата победа.

С успеха BSC BETVAM завърши участието си в груповата фаза и продължава напред в турнира като най-добър трети отбор. Българският шампион очаква жребия, който ще определи следващия му съперник.

Филип Филипов продължава да впечатлява и в индивидуален план. След четирите си гола срещу Батуми и трите попадения в предишните срещи той вече има седем гола на шампионата, което го нарежда сред тримата водещи реализатори в надпреварата.

Историческата победа е поредна важна стъпка за развитието на българския плажен футбол и дава възможност на BSC BETVAM да продължи участието си сред водещите клубни отбори на световната сцена.