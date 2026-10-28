БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Историческа победа за BSC BETVAM на световното клубно първенство по плажен футбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Българският шампион надви грузинския Батуми с 5:4 в Алания, а капитанът Филип Филипов блесна с четири попадения

Историческа победа за BSC BETVAM на световното клубно първенство по плажен футбол
Слушай новината

Българският шампион по плажен футбол BSC BETVAM Sofia постигна исторически успех на световното клубно първенство в Алания, Турция. Родният тим победи грузинския шампион Batumi SC с 5:4 и записа първата победа в редовното време за български отбор на клубен световен шампионат по плажен футбол.

Големият герой за българския състав беше играещият треньор и капитан Филип Филипов, който реализира четири от петте попадения за своя отбор и имаше основна заслуга за ценния успех.

Кулминацията на двубоя настъпи при победния гол на Филипов. След отлична комбинация и подаване на Божидар Благоев капитанът прехвърли вратаря на грузинците Копа Кабана с технично изпълнение, което донесе историческата победа.

С успеха BSC BETVAM завърши участието си в груповата фаза и продължава напред в турнира като най-добър трети отбор. Българският шампион очаква жребия, който ще определи следващия му съперник.

Филип Филипов продължава да впечатлява и в индивидуален план. След четирите си гола срещу Батуми и трите попадения в предишните срещи той вече има седем гола на шампионата, което го нарежда сред тримата водещи реализатори в надпреварата.

Историческата победа е поредна важна стъпка за развитието на българския плажен футбол и дава възможност на BSC BETVAM да продължи участието си сред водещите клубни отбори на световната сцена.

#Световно клубно първенство по плажен футбол 2026 г. #BSC BETVAM София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за коледните празници, а за Великден го пускат окончателно
2
Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за...
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
3
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
От утре започва поетапно пускане на парното в София
4
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
5
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край...
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе – София, има жертви (СНИМКИ)
6
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Европейски футбол

Майкъл Карик проведе спешен разговор с Бруно Фернандеш заради кризата в Манчестър Юнайтед
Майкъл Карик проведе спешен разговор с Бруно Фернандеш заради кризата в Манчестър Юнайтед
Бившият селекционер на Япония напусна футболната федерация заради разногласия с ФИФА Бившият селекционер на Япония напусна футболната федерация заради разногласия с ФИФА
Чете се за: 02:12 мин.
Кристиан Пулишич остава верен на Милан с нов дългосрочен договор Кристиан Пулишич остава верен на Милан с нов дългосрочен договор
Чете се за: 01:57 мин.
Дирк Каут поема временно Фенербахче след раздялата с Исмаил Картал Дирк Каут поема временно Фенербахче след раздялата с Исмаил Картал
Чете се за: 01:47 мин.
Елферсберг и Лукас Петков отпаднаха от турнира за Купата на Германия Елферсберг и Лукас Петков отпаднаха от турнира за Купата на Германия
Чете се за: 00:40 мин.
Четвъртодивизионният Флийтууд поднесе голямата сензация срещу Арсенал Четвъртодивизионният Флийтууд поднесе голямата сензация срещу Арсенал
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Политически реакции след поредната атака с дронове в Черно море Политически реакции след поредната атака с дронове в Черно море
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“ Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68, търсят се...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейнеровоза на...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Румен Радев изказа съболезнования по повод железопътната катастрофа...
Чете се за: 01:17 мин.
Европа
Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ