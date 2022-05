Часове след загубата от Майнц 05, шампионите разпуснаха в Ибиса

Играчите на Байерн Мюнхен бяха разкритикувани от феновете на клуба. Часове след шампионатната загуба от Майнц 05 с 1:3, футболистите отпътуваха за Ибиса.

"Баварците" вече спечелиха титлата в Бундеслигата. Медиите в Германия смятат, че мислите на състезателите вероятно вече са били насочени към предстоящите им ваканции, седмици преди края на сезона.

Наставникът на отбора Юлиян Нагелсман освободи възпитаниците си от ангажиментите им в неделя и понеделник, а те решиха да отпразнуват спечелената титла в Ибиса.

Легендата на тима Лотар Матеус смята, че поведението на играчите е "неприемливо". Бившият треньор на клуба Феликс Магат се присъедини към мнението му и заяви, че никога не би позволил подобно нещо преди края на сезона.

Спортният директор на клуба Хасан Салихамидзич защити постъпката на играчите, като определи пътуването като "тийм билдинг", който да помогне на играчите да се върнат на победния път, след загубата от Майнц 05.

Защитникът на шампионите Йосуа Кимих призна, че след спечелването на титлата част от играчите са допуснали спад в представянето си.

Bayern Munich stars are blasted for flying to Ibiza just hours after dismal loss to Mainz https://t.co/TbAFZ9c3fp