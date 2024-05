Чехия стана световен шампион по хокей на лед (ВИДЕО)

Отборът на Чехия стана световен шампион по хокей на лед за мъже след победа на финала пред своя публика срещу Швейцария с 2:0.

Това е седмата световна титла за Чехия след разделянето на Чехословакия през 1993 година и първа от 2010 година насам.

Подкрепяни от своите привърженици, изпълнили до краен предел зала О2 в Прага, чехите извоюваха успеха с два гола в последната третина.

Нападателят на Бостън Давид Пастрнак откри резултата, а Давид Кампф затвърди успеха с попадение в самия край на срещата.

Вратарят на Чехия Лукаш Достал опази мрежата си суха, като отрази 31 удара.

Отборът на Швейцария никога не е печил световната титла, като има четири загубени финала, три от които в последните 11 години. "Кръстоносците" бяха най-близо до трофея през 2018 година, когато загубиха от Швеция с дузпи.

Следващото Световно първенство по хокей на лед ще се проведе през 2025 година в Швеция и Дания.





Relive Czechia's 2-0 win for gold with all the game highlights #MensWorlds @czehockey pic.twitter.com/gzbquu9IQP