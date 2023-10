Черно-бял, но не като филм от миналото

20 години е достатъчно дълго време. Период, за който се променят мирогледите на поколенията, светът придобива нов облик, хората се вълнуват от коренно различни събития, личности, проблеми. Само ще спомена, че през 2003 започна походът на Локомотив Пловдив към единствената титла в историята на „смърфовете“, роди се българската версия на Уикипедия, в Белград беше убит сръбският премиер Зоран Джинджич, а на бял свят се появяват Грета Тунберг и Карлос Алкарас, за които светът ще чуе години по-късно.

Същата тази 2003 беше и последната, в която Нюкасъл Юнайтед участва в Шампионската лига. През март месец беше домакинството на „Сейнт Джеймсис Парк“ срещу Барселона и тогава надали и скептиците са вярвали, че „свраките“ повече няма да се завърнат в този турнир и ще трябва да чакат 20 години. Сър Боби Робсън, тогава мениджър на отбора, отдавна не е между живите, а най-голямата футболна емблема на североизтока – Алън Шиърър – става все по-непопулярен сред младото поколение, макар на Острова да се подвизава непрестанно и успешно като телевизионен анализатор. Дали заради свежите парични потоци от Близкия изток, дали заради чудесната форма на играчите през предишния сезон, дали заради късмета, дали заради прекалените ангажименти на останалите отбори в евротурнирите, но Нюкасъл успя да финишира в топ 4 на Висшата лига и да се завърне в турнира на богатите 20 години по-късно.

И ето че стана немислимото – жребий за груповата фаза и съдбата изпраща за съперници Пари Сен Жермен, Милан и Борусия Дортмунд. Наглед кошмарно, но всъщност безкрайно приятно, защото никой не може да гарантира кога отново ще бъде „посетена“ Шампионската лига. А още по-трудно за вярване е, че след два кръга тимът е на първо място в групата с 4 точки. Четири гола бяха отбелязани и снощи във вратата на парижани, които пристигнаха в града с огромната си звезда Килиан Мбапе, но и с присъщото си високомерие, сякаш мачът е поредният досаден ангажимент и формалност, през който трябва да преминат. Да, ама не. „Свраките“ бяха безкомпромисни и спечелиха може би най-гръмката си (не като резултат, а като значение) победа в последните десетилетия. Победа, която говори за постоянство в работата, а не за шанс или случайност. Спомените от победите в миналото изплуваха. Като спомените за черно-белите филми. И сега имаше нещичко черно-бяло. Но не филм, а триумф. В пълния му блясък.

Нюкасъл категорично надигра ПСЖ в паметна вечер за "свраките"

Флагчета, шалчета, възгласи, хореография, песни, радост. От всичко по много. За да се стигне до това пленително 4:1. Хиляди, струпали се по улиците, в трепетно очакване просто мачът да започне. Защото 20 години той не започваше. Докато мениджърът Еди Хау наближаваше към входа на стадиона, потънал в размисли и опитващ се да измисли поредния тактически капан, един възрастен запалянко, облечен от глава до пети в артикули на Нюкасъл, се провикна с цяло гърло: „Знаеш какво да правиш, Еди!“. И той явно наистина е знаел. И тази емоция се пренесе някак натурално върху играчите. Антъни Гордън, Бруно Гимараеш и Дан Бърн при относителни стандартни намеси и ситуации се обръщаха към публиката в опит да я изправят на крак и да я надъхат да произведе дори още по-силен шум. Ако изобщо подобно нещо беше възможно.

Енергия, себераздаване, тичане, преследване на всяка топка. Защото не се знае дали зад ъгъла не дебнат още едни смразяващи 20 години. Друг от знаците на съдбата беше, че две от местните момчета и привърженици на Нюкасъл от деца – Дан Бърн и Шон Лонгстаф вкараха голове. Нито високият ляв бек, нито на пръв поглед скучният вътрешен полузащитник често имаш възможности да реализират, какво остава пък и да го направят. Но снощи просто вечерта беше специална. И нямаше по-подходящи голмайстори от тях двамата. Снарядът на Фабиан Шер за последния гол допълни еуфорията на „Сейнт Джеймсис Парк“, а последният съдийски сигнал накара запалянковците да изреват така, че да бъдат чути над моста на река Тайн. Същински черно-бял триумф!

