Чикаго навакса 19 точки изоставане срещу Торонто и си осигури среща с Маями

Чикаго Булс отстрани Торонто Раптърс от плей-ин турнира на Националната баскетболна асоциация (НБА), след като спечели визитата си в Канада със 109:105. „Биковете“ изоставаха с 19 точки, но съумяха да осъществят обрат и да си гарантират сблъсък с Маями Хийт за определяне на осмия поставен в Източната конференция.

В герой за победителите се превърна Зак Лавин. Гардът завърши с 39 точки, 30 от които през второто полувреме. Той добави шест борби, три асистенции и една кражба към статистиката си, като пропусна само два наказателни удара от 15 опита. Бившият играч на Раптърс Демар Дерозан се отчете с 23 пункта и седем борби, а Никола Вучевич записа дабъл-дабъл – 14 точки и 13 борби. С 10 пункта от пейката допринесе Патрик Уилямс.

За „динозаврите“ Паскал Сиакам бе най-резултатен с 32 точки, като добави девет борби и шест асистенции. Двама се отчетоха с дабъл-дабъл – Фред Ванфлийт приключи с 26 точки и 12 борби, като даде и осем завършващи подавания, а Скоти Барнс завърши с 19 пункта и 10 овладени топки под коша. С 13 точки приключи О Джи Ануноби, но Раптърс приключиха с участието си през тази кампания. Отборът така и не се справи на ниво при наказателните удари, като завърши с едва 50% успеваемост – 18/36.

The BEST PLAYS from the Bulls' 19-point comeback win tonight #ATTPlayIn pic.twitter.com/AH2bbnrgIW