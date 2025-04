Маями се доближи до плейофите в НБА (ВИДЕО)

Маями Хийт вече е стъпка по-близо до място в плейофите на НБА. Баскетболистите на Ерик Сполстра отказаха Чикаго Булс със 109:90 в мач от плей-ин турнира на Изток между десетия и деветия. В „Юнайтед Сентър“ тимът от щата Флорида намери начин да доминира още от самото начало и до края не срещна трудности срещу състава на Били Донован.

Така „горещите се нуждаят от още една победа, за да продължат напред в същинската елиминационна фаза от плейофите отвъд океана. Маями ще гостува на Атланта Хоукс на 19 април (събота), а победителят ще се класира следващия етап. От своя страна сезонът на Чикаго приключи.

WEDNESDAY'S FINAL SCORES



Tyler Herro goes off for 38 to lead the @MiamiHEAT to the #SoFiPlayIn W!



Andrew Wiggins: 20 PTS, 4 3PM, 9 REB

Bam Adebayo: 15 PTS, 12 REB

Davion Mitchell: 15 PTS, 9 AST



They'll play the Hawks in a win-and-in game Friday at 7pm/et on TNT. pic.twitter.com/BVuqhItzs2