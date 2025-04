Далас впечатли в Сакраменто и мечтае за плейофите в НБА (ВИДЕО)

Далас Маверикс продължава да мечтае за участие в плейофите на НБА. Съставът на Джейсън Кид срази Сакраменто Кингс след 120:106 в мач от плей-ин турнира, който противопостави деветия и десетия в Западната конференция. В „Голдън 1 Сентър“ стартът не предвещаваше подобен изход, но тимът от щата Тексас се развихри през втората част, отбелязвайки 44 точки, за да сломи съпротивата на баскетболистите на Доуг Кристи.

Това се оказа достатъчно за Маврикс да направят първа успешна крачка към същинската фаза от елиминациите, като трябва да спечелят още веднъж в плей-ин турнира, за да удължат своя сезон. Далас ще бъде гост на Мемфис Гризлис на 19 април (събота), а за Сакраменто всичко през 2024/2025 приключи.

Размяната на кратки серии беляза началото. Наджи Маршал, Антъни Дейвис и Пи Джей Уошингтън се погрижиха нападението на домакините да бъде на висота, а от другата страна Зак Лавийн и ДеМар ДеРоузън имаха какво да предложат в това отношение. Последната дума за край на първата част имаха гостите, които се пребориха за актив от 2 точки.

