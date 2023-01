Циципас и Синер си осигуриха 1/8-финален двубой в Мелбърн

Стефанос Циципас и Яник Синер ще се изправят един срещу друг в 1/8-финалите на Откритото първенство по тенис на Австралия.

Двамата спечелиха мачовете си в 1/16-финалите на надпреварата. Гъркът победи Талон Хрийкспоор с 6:2, 7:6(5), 6:3 на „Род Лейвър Арина“. В първия сет равенството се запази до 2:2 гейма, след което поставеният под №3 в схемата на турнира бе категоричен.

Двамата тенисисти спечелиха сервисгеймовете си във втората част, но Циципас надделя в тайбрека. 24-годишният грък поведе с 4:1 в последната трета част, което наклони везните в негова полза. Той се поздрави с успеха с третия си мачбол след 2 часа и 8 минути игра.

