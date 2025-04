Да се справиш с трагедията: Човекът зад триумфа на ПСЖ

Пари Сен Жермен отново е шампион на Франция! Това не бива да учудва никого. Столичани спечелиха титлата още в първата седмица на април, като в последните сезони единственият въпрос е кога точно и математически конкуренцията ще трябва да признае надмощието на ПСЖ. Макар до 1986 година отборът да няма нито една шампионска корона във витрината си, вече с разлика е най-успешният състав в страната с 13 отличия. В последните 13 години Пари Сен Жермен не е ставал първенец едва два пъти. Дефиницията на хегемония. Кой обаче е човекът, който в момента е зад формата, представянето, резултатите и надеждите за успех най-накрая и в Шампионската лига? Луис Енрике! Човекът, отнесен от съдбата като товарен влак, преживял същинска житейска трагедия, но съхранил както професионализма, така и желанието си за работа.

През лятото на 2023 година Енрике изрича любимата си фраза на френски, когато пристига в столицата, за да поеме новия си тим: „Ще победим!“. Което общо взето обобщава и описва доста точно какво представлява испанецът – откровен, прям, директен, боравещ с малко думи, работещ. Видно е следното – ПСЖ се трансформира чувствително. И промяната е наистина забележима: от тим, в който властват звездите (да припомняме ли, че до неотдавна там се подвизаваха накуп Меси, Мбапе и Неймар), до отбор, в който важен е колективът, задругата, сплотеността. В момента съставът вече спечели втора титла под ръководството на Енрике, като все още е непобеден в домашното първенство, чийто край не е далеч. Требълът на домашната сцена е все така на дневен ред и възможен, а сблъсъкът с Астън Вила в 1/4-финалите в Шампионската лига дава допълнителни надежди за най-запомнящата се кампания в историята. И Пари Сен Жермен да удари сериозно по футболната карта на Европа. Така както животът удари по испанския им треньор.

През 2019 той губи деветгодишната си дъщеря вследствие на рядка форма на рак на костната система. За нея Енрике говори с удивителна смиреност: „Тялото ѝ го няма. Но тя все още живее сред нас“. Историята става още по-трогателна. Когато посетил майка си, испанският специалист й казал: „Майко, защо не пазиш снимките на Шана? Та тя все още е тук! Физически може и да е изчезнала, но духовно е сред нас“. Енрике и съпругата му учредяват фондация, която помага на тежко болни деца, съсредоточавайки се най-вече върху тези, чиито родители не могат да си позволят да спрат да работят в последните месеци на болестта.

