Даниил Медведев направи неуспешен старт на сезона на трева. Третият в световната ранглиста по тенис руснак отпадна във втория кръг на турнира в Хертогенбош (Нидерландия) с награден фонд 751 хиляди евро.

Поставеният под №1 и миналогодишен финалист в надпреварата Медведев загуби от шампиона през 2019 година Адриан Манарино (Франция) с 6:4, 4:6, 2:6 след два часа игра.

Руснакът взе първия сет с ключов брейк в седмия гейм, а във втората част навакса ранен пробив пасив, но загуби отново подаването си в края, с което Манарино изравни резултата. Французинът продължи силната си серия и поведе с 4:1 в третия сет, което се оказа решаващо. Така той постигна общо девета победа в кариерата си над играч от топ 10 и първа срещу тенисист от челната тройка на класацията на АТП.

BIGGEST WIN BY RANKING @AdrianMannarino (the only former champ left) defeats Medvedev 4-6 6-4 6-2 @LibemaOpen #LibemaOpen pic.twitter.com/nZZJoN2Rk7