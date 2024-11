Даниил Медведев се оказа непреодолимо препятствие за Алекс де Минор в Торино

Данийл Медведев съхрани надежди за място в Топ 4 на Финалния турнир на АТП в Торино. Руснакът пречупи Алекс де Минор след 6:2, 6:4 в мач от втория кръг в група „Илие Настасе“.

Срещата на корта в италианския град продължи само час и 20 минути, а световният №4 не среща проблеми, особено през първия сет, за да се поздрави с първа победа на финалите. От своя страна австралиецът, който допусна втора загуба, почти загуби шансове за продължаване на пред. Руският тенисист има на сметката си успех и поражения, а неговият колега все още не знае какво е победа на италианска земя.

Daniil is up and running in Turin #NittoATPFinals | @DaniilMedwed pic.twitter.com/EWTOqpAzRl

За да се класира за полуфиналите, Медведев ще трябва да победи Яник Синер в последния си мач, който ще е в четвъртък, докато де Минор ще се надява на тройна въртележка, при която италианецът трябва да победи Тейлър Фриц и руснака, а самият той да спечели в два сета срещу американеца.

Първите два гейма в откриващия сет се оказаха доста оспорвани, като и двамата тенисисти си взеха подаванията. Впоследствие руснакът разкри част от своя арсенал и на два пъти проби своя съперник, за да поведе спокойно с 4:1 и с 5:1. Австралиецът се спаси веднъж на свое подаване, но световният №4 в световната ранглиста не допусна никакви колебания и сложи точка на първата част след 6:2.

Fast out of the blocks@DaniilMedwed is proving to be too strong for de Minaur so far, he claims the opening stanza 6-2!#NittoATPFinals pic.twitter.com/0iHV57e7Ox