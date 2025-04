Коко Гоф и Мира Андреева стигнаха до четвъртия кръг на турнира в Мадрид

Коко Гоф и Мира Андреева се класираха за четвъртия кръг турнира по тенис на клей от сериите WТА 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 7 854 000 евро.

Поставената под №4 Коко Гoф победи без проблеми сънародничката си Ан Ли с 6:2, 6:3.

В спор за място на четвъртфиналите тя ще срещне олимпийската шампионка от Токио 2020 Белинда Бенчич (Швейцария), която елиминира №16 Беатрис Адад Мая (Бразилия) с 6:3, 4:6, 7:6(2).

Тинейджърката Мира Андреева достигна до четвъртия кръг за трета поредна година, побеждавайки Магдалена Фрех (Полша) със 7:5, 6:3.

17-годишната рускиня, която е №7 в ранглистата, все още не е губила преди четвъртия кръг в Мадрид. Тя достигна този етап за първи път през 2023-а, когато игра с "уайлд кард". Миналата година първият й голям четвъртфинал беше в испанската столица.

Андреева, която ще навърши 18 години във вторник, ще се изправи срещу украинската квалификантка Юлия Стародубцева, която победи поставената под №18 Людмила Самсонова (Русия) с 2:6, 7:6(2), 6:0.

